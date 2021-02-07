بايدن: لن نرفع العقوبات على إيران ما دامت لا تحترم التزاماتها

المصدر: واشنطن - أ ف ب

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن في مقابلة بثت الأحد أنه لن يرفع العقوبات المفروضة على إيران ما دامت لا تحترم التزاماتها في الملف النووي.

وردا على سؤال لشبكة "سي بي إس" عن إمكان رفع العقوبات لإقناع طهران بالعودة الى طاولة المفاوضات بهدف إنقاذ الاتفاق النووي، أجاب بايدن: "كلا".

وعندما سألته الصحافية عما إذا كان على الايرانيين أن "يوقفوا أولا تخصيب اليورانيوم" هز برأسه إيجاباً، وذلك في مقتطفات من هذه المقابلة التي ستبث كاملة في وقت لاحق.

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