بايدن يعتزم رفع الحد الأقصى لعدد اللاجئين المقبولين

المصدر: واشنطن - رويترز

قال مصدران مطلعان لرويترز إن الرئيس الأميركي جو بايدن يعتزم رفع الحد الأقصى المسموح به للاجئين خلال السنة المالية الحالية إلى 62500 بزيادة كبيرة عن الحد الأقصى الذي حدده الرئيس السابق دونالد ترامب وبلغ 15000.

وقال المصدران إن هذه المخصصات ستوفر أماكن لنحو 22 ألف لاجئ من أفريقيا و ستة آلاف من شرق آسيا وأربعة آلاف من أوروبا وآسيا الوسطى و خمسة آلاف من أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي و13 ألفا من جنوب آسيا. كما سيتم توفير 12500 مكان غير مخصصة لفئة معينة.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن وقع بايدن على أمر تنفيذي يدعو إلى إجراء تغييرات بشأن عملية قبول اللاجئين في الولايات المتحدة يوم الخميس. وقال إنه يخطط لوضع حد خلال السنة المالية 2022 التي تبدأ في أول أكتوبر 2021 يبلغ 125000 لاجئ.

وتراجع عدد اللاجئين الذين تم قبولهم إلى مستويات تاريخية في عهد ترامب الذي وصف اللاجئين بأنهم يشكلون تهديدا أمنيا وجعل الحد من عدد المهاجرين المسموح لهم بدخول الولايات المتحدة سمة مميزة لرئاسته.

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