مجلس الأمن يطلب نشر مراقبين لوقف إطلاق النار في ليبيا

المصدر: الأمم المتحدة - أ.ف.ب

طلب مجلس الأمن الدولي، أمس، من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، نشر مراقبين للإشراف على وقف إطلاق النار في ليبيا، بحسب ما جاء في رسالة.

وقالت الرسالة التي جرى التفاوض بشأنها لأكثر من أسبوع «في وقت يدرس فيه أعضاء مجلس الأمن توصيتكم لتعديل تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يطلب الأعضاء منكم أن تشكلوا وتنشروا على وجه السرعة طليعة من مراقبي وقف إطلاق النار». من جهتها قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن «ملتقى الحوار السياسي الليبي سيلتئم اليوم من أجل التصويت على القوائم التي تستوفي شروط التزكية المنصوص عليها في آلية اختيار السلطة التنفيذية في ليبيا». وأضافت: «أدلى أعضاء ملتقى الحوار بأصواتهم للمرشحين إلى مناصب المجلس الرئاسي في الثاني من فبراير. لم يحصل أي مرشح على عتبة 70% الضرورية للفوز داخل المجمع الانتخابي للإقليم الذي ينتمي إليه. وانتقلت العملية الآن إلى المرحلة الثانية من آلية الاختيار من أجل التصويت على القوائم».

من جهته، أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، انسحابه من سباق الترشح للمجلس الرئاسي الليبي الجديد، حسبما أفادت قناة ليبيا بانوراما، مساء أمس.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news