فريق ترامب يقول إنه يخطط لمساعدة الجمهوريين في الانتخابات المقبلة

المصدر: واشنطن - د ب أ

قال فريق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إنه يعتزم البقاء مع الحزب الجمهوري، كما عقد اجتماعاً جيداً وودياً مع زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب كيفن مكارثي.

وخلال الاجتماع الذي عقد في فلوريدا، بحسب فريق ترامب، ناقش الجانبان هدف استعادة الأغلبية في المجلس للجمهوريين في انتخابات الكونغرس عام 2022.

وفي الوقت الحالي، يستحوذ الديموقراطيون على الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ - لكن بفارق ضئيل جداً.

وتعهد ترامب لمكارثي بالمساعدة في استعادة الأغلبية للجمهوريين في مجلس النواب.

وعقب اقتحام الكابيتول الأميركي من قبل مؤيدي ترامب المتعصبين في أوائل يناير الجاري، انفصل العديد من الجمهوريين، بمن فيهم المؤثرون، علناً عن ترامب.

وبحسب ما ورد فإن الاجتماع عقد مع مكارثي يوم الخميس في منتجع ترامب مار-إيه- لاجو في بالم بيتش بولاية فلوريدا.

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