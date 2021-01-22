عون ينتظر أن يأتيه الحريري بطرح حكومي يراعي التمثيل العادل

المصدر: بيروت - د. ب. أ

أعلن مكتب إعلام رئاسة الجمهورية اللبنانية أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لا يزال بانتظار أن يأتيه رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بطرح حكومي يراعي معايير التمثيل العادل، ودحض الأقاويل حول عرقلة الرئيس عون مسيرة تشكيل الحكومة.

وقال بيان مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، اليوم الجمعة«ليس لرئيس الجمهورية أن يكرّر دعوة رئيس الحكومة المكلف إلى الصعود إلى بعبدا، ذلك أن قصر بعبدا لا يزال بانتظار أن يأتيه رئيس الحكومة المكلف بطرح حكومي يراعي معايير التمثيل العادل عملاً بأحكام الدستور، في حين أن الظروف ضاغطة جداً على أكثر من صعيد لتأليف الحكومة».

وأضاف «تكاثرت في الآونة الأخيرة تحليلات ومقالات تتناول موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في ما خصّ موضوع تشكيل الحكومة وذلك بقصد التشويه والإيحاء بأن الرئيس عون هو الذي يضع العراقيل في مسيرة التشكيل في وجه الرئيس المكلّف».

وأكّد مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، دحضًا لكل هذه الأقاويل ومواقف بعض المعنيين بعملية التشكيل «إن رئيس الجمهورية لم يطلب الحصول على الثلث المعطل في التشكيلة الحكومية العتيدة».

وقال البيان«تكثر الادعاءات بأن رئيس»تكتل لبنان القوي«النائب جبران باسيل يعرقل تشكيل الحكومة، فيما أن الواقع يؤكد أن النائب باسيل لم يتعاط في عملية التشكيل مطلقاً، وللتكتل مواقفه السياسية التي يعبّر عنها».

ونفى البيان ما يقال عن أن «حزب الله» يضغط على رئيس الجمهورية في مسألة تشكيل الحكومة، مشيراً إلى أن «الحزب لا يتدخل في أي قرار لرئيس الجمهورية، بما في ذلك تأليف الحكومة، وللحزب مواقفه السياسية التي يعبّر عنها».

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