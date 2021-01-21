أول تغريدة لسيدة أميركا الأولى على "تويتر"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نشرت السيدة الأولى للولايات المتحدة الأميركية، جيل بايدن أول تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الخميس، تضمنت فيديو لها وللرئيس جو بايدن لدى وصولهما إلى نورث بورتيكو في البيت الأبيض، بعد حفل التنصيب الذي جرى في واشنطن مساء أمس.

وأرفقت بايدن الفيديو بتغريدة توجهت فيها للأميركيين جاء فيها: "شكرًا لك على إيمانكم بشيء أكبر منا جميعا، بأننا سنبني عالماً أفضل لأننا سنفعل ذلك معا.

ووصل الرئيس الـ46 للولايات المتحدة في وقت سابق إلى البيت الأبيض ترافقه عائلته بعد مرور ساعات قليلة على أدائه القسم الدستوري.

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