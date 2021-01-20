بايدن يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة الامريكية

المصدر: واشنطن -وام

ادى جو بايدن اليمين الدستوررية كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية ال46 وذلك خلال مراسيم تنصيب في ظل احتياطات أمنية وصحية إستثنائية غير مسبوقة بالعاصمة ألأمريكية واشنطن.

كما أدت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي المنتخبة اليمين الدستورية كنائبة للرئيس الأمريكي جو بايدن.

وعقب ادائه القسم قال الرئيس جو بايدن ان أمريكا لديها الكثير لتفعله هذا الشتاء المهلك والكثير لتصلحه والكثير لتسترده داعيا إلى بداية جديدة بعد فترة من المرارة والانقسام الحاد.

واضاف فى اول كلمة له عقب تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة انه يتعين عليهم مواجهة صعود دعاة تفوق العرق الأبيض والإرهاب المحلي مؤكدا ان حلم العدالة للجميع لن يتأجل بعد الآن مشيرا الى انه يمكنهم ان يفعلوا أمورا عظيمة عن طريق الوحدة.

وقد حضر المراسيم الرؤساء السابقون منذ عام 1990للولايات المتحدة، بيل كلينتون وزوجته هيلاري؛ جورج بوش وزوجته لورا؛ باراك أوباما وزوجته ميشيل ونائب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته مايك بنس، وعدد كبير من كبار المسؤولين والنواب وسفراء الدول لدى امريكا وغيرهم من كبار الشخصيات.

وقد تم نشر نحو 25 ألف عنصر من الحرس الوطني وآلاف من عناصر الشرطة في العاصمة واشنطن، التي نصبت بها الحواجز والأسلاك الشائكة لحماية "المنطقة الحمراء" موقع المراسيم، وهي الواقعة بين تلة الكونغرس والبيت الأبيض، وقد زينت بنحو أكثر من 190 ألف علم أميركي نصبت لتمثيل المواطنين الغائبين جراء جائحة فيروس كورونا.

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