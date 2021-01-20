51 مليون جرعة من لقاحات «كورونا» أعطيت في أنحاء العالم

المصدر: باريس - أ. ف. ب

أعطيت أكثر من 51 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في كل أنحاء العالم، وفقا لإحصاء أعدته وكالة فرانس برس الأربعاء.

وتم إعطاء 51,285,801 جرعة في 61 بلدا ومنطقة على الأقل.

واستخدم 11 بلدا فقط من أصل 61 من الدول التي بدأت حملات التطعيم، 90 % من الجرعات المعطاة.

وأطلقت دول أميركا اللاتينية الرئيسة مثل البرازيل والأرجنتين والمكسيك حملاتها لكن بوتيرة أبطأ من المناطق الأخرى.

وفي إفريقيا، بدأت جزر السيشل فقط حملة التطعيم فيما تدير غينيا برنامجا تجريبيا يشارك فيه بضع عشرات من الأشخاص.

وتأمل منظمة الصحة العالمية في تقديم اللقاحات الأولى من خلال آلية كوفاكس لتقاسم اللقاحات بشكل أكثر إنصافا بحلول نهاية الشهر أو أوائل فبراير.

وتتصدر الولايات المتحدة حملات التطعيم من حيث كمية الجرعات المعطاة مع تقديم 15.7 مليون جرعة إلى 4.1 % من سكانها. أما الصين فقد أعطت 15 مليون جرعة حتى الآن.

وتأتي المملكة المتحدة في المرتبة الثالثة عالميا، والأولى أوروبيا، بواقع 4.7 ملايين جرعة أعطيت إلى 6.3 % من سكانها.

وأعطت كل من إيطاليا وألمانيا 1.2 مليون جرعة إلى 1.4 % من الألمان و2 % من الإيطاليين. وأعطت فرنسا لقاحات إلى 585.662 شخصا أو ما يعادل 0.9 % من السكان.

وتم إعطاء أكثر من ستة ملايين جرعة في كل أنحاء الاتحاد الأوروبي، مع تحصين الدنمارك 3 % من سكانها بالجرعة الأولى من اللقاح متقدمة على مالطا (2.9 %) وسلوفينيا (2.1 %).

ويوجد في الوقت الراهن سبعة لقاحات متداولة في أنحاء العالم، وكلها مصممة لتعطى على جرعتين.

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