بنس يتغيب عن وداع ترامب اليوم

المصدر: واشنطن - د. ب. أ

يغيب نائب الرئيس الأميركي مايك بنس عن حفل توديع مقرر للرئيس دونالد ترامب من واشنطن اليوم الأربعاء، بحسب جدول مواعيد رسمي صدر الثلاثاء.

ويضم جدول نائب الرئيس فقط حضوره حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن اليوم ولا يذكر أي أحداث أخرى، مما يؤكد التقارير السابقة بأن بنس لن يحضر وداع ترامب.

وبينما يحضر بنس حفل التنصيب، سيكون ترامب أول رئيس منذ أكثر من 150 عامًا يخالف التقاليد ويغيب عن حفل تنصيب خليفته.

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