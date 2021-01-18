20 مسؤولاً من أصل هندي في إدارة بايدن

المصدر: واشنطن - د.ب.أ

قام الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن بتسمية 20 شخصاً على الأقل من الأميركيين أصحاب الأصول الهندية، بينهم 13 امرأة، في مناصب رئيسة في إدارته، وهو رقم قياسي جديد في حد ذاته لهذه الطائفة العرقية التي تُشكل 1% من سكان البلاد.

وذكرت صحيفة «تايمز أوف إنديا»، أن ما يصل إلى 17 من هؤلاء المرشحين أو المعينين سيكونون ضمن مسؤولي البيت الأبيض.

يُشار إلى أن حفل تنصيب بايدن يوم الأربعاء المقبل، ليصبح الرئيس الـ46 للولايات المتحدة، سيكون بالفعل تاريخياً، حيث ستؤدي امرأة لأول مرة على الإطلاق، وهي كامالا هاريس، اليمين الدستورية لمنصب نائب الرئيس.

وستكون هاريس (56 عاماً)، أيضاً أول أميركية من أصل هندي تؤدي اليمين كنائب لرئيس الولايات المتحدة.

وستكون هذه الإدارة هي الأولى على الإطلاق التي يتم فيها إدخال هذا العدد الكبير من الأميركيين الهنود قبل تنصيب الرئيس. ولايزال بايدن حتى الآن لم يقم بتسكين جميع المناصب في إدارته.

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