توقيف مسلّح بحوزته 500 طلقة ذخيرة في محيط مبنى الكونغرس بواشنطن

المصدر: واشنطن - أ. ف. ب

أُوقف الجمعة في واشنطن رجل مسلّح ومدجّج بالذخيرة خلال محاولته عبور إحدى نقاط التفتيش الكثيرة في محيط مبنى الكابيتول حيث ستقام الأربعاء مراسم تنصيب جو بايدن، وفق تقرير للشرطة.

وأفاد تقرير للشرطة أوردته شبكة «سي أن أن» الإخبارية الأميركية واطّلعت عليه السبت وكالة فرانس برس أن ويزلي آلن بيلر المتحدّر من فرجينيا، كان موجودا مساء الجمعة عند نقطة تفتيش على مقربة من مبنى الكونغرس (الكابيتول).

وكان بحوزته بطاقة اعتماد مزورة لحضور مراسم تنصيب الرئيس المنتخب.

وعثرت الشرطة أيضا معه على مسدس محشو وأكثر من 500 طلقة ذخيرة. ووضع على على شاحنته البيضاء ملصقات دعائية تدافع عن الحق في حيازة الأسلحة، كُتب على واحدة منها «إذا أتوا لأخذ أسلحتك، أعطهم الرصاصات أولاً».

وتم توقيف بيلر بتهمة حيازة أسلحة نارية غير مسجلة وذخيرة غير قانونية.

وقال بيلر لصحيفة واشنطن بوست بعد الإفراج عنه أنه «حدث خطأ بحسن نية».

وأضاف «توجهت إلى نقطة مراقبة بعدما ضللت الطريق في واشنطن، فأنا قادم من الريف». وأضاف «أبرزت لهم شارة الاعتماد التي سلمت لي».

وأضاف أنه تم تعيينه حارس أمن خاص بالقرب من «الكابيتول» وقدم شهادة صادرة عن رب العمل.

وأوضح أنه كان يحمل مسدسا في فرجينيا لكنه نسي إخراج مسدسه من سيارته قبل مغادرة منزله في نوبته الليلية في واشنطن.

وذكرت «واشنطن بوست» أن النيابة لم تعترض على إطلاق سراحه، مشيرة إلى أنها أمرت مع ذلك بألا يتوجه إلى العاصمة بعد الآن قبل أن القيام بالإجراءات القانونية المتعلقة به.

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