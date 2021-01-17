العراق بصدد تشريع قوانين رادعة للإرهاب والتطرف

المصدر: بغداد - وكالات

يتجه البرلمان العراقي نحو تشريع حزمة من القوانين الرادعة لكل من يحرض على الإرهاب والتطرف، أبرزها قانون السلم المجتمعي، مع مراجعة القوانين النافذة وإعادة تفعيلها في الواقع العراقي.

وقال رئيس لجنة التعايش السلمي في مجلس النواب، عبود العيساوي، لصحيفة «الصباح» العراقية، إن «الهدف من هذا المشروع هو إعداد خارطة طريق على قواعد ثابتة، للتعايش السلمي في البلد بين الطوائف والمكونات، لذلك كانت هناك ضرورة ملحة لوضع خارطة، ورسم سياسة استراتيجية وقواعد للسلم المجتمعي في العراق»، وأضاف أن «مقترح قانون الهيئة قرئ للمرة الأولى وجرت تعديلات عليه، وشُكلت لجنة برلمانية للتعايش من 11 عضواً، يمثلون المكونات الدينية والقومية الأساسية بالبلد، حيث كانت لهم أنشطة فردية وجماعية في مناطقهم»، وأكد العيساوي أن «مسألة السلم المجتمعي في البلد بحاجة إلى ثقافة تبدأ بالمناهج المدرسية، للتعريف بالتعايش والمكونات والمواطنة وكيفية تقبل الآخر». وأوضح أن «البرلمان لديه قوانين رادعة لكل من يدفع باتجاه التحريض والإرهاب والتطرف».

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