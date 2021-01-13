الكونغرس يبدأ مناقشة "مصير ترامب"

المصدر: واشنطن - أ ف ب

بدأ الكونغرس الأميركي، اليوم الأربعاء، مناقشة توجيه اتهام للرئيس الأميركي دونالد ترامب بتشجيع الهجوم على الكابيتول في واشنطن الذي أوقع خمسة قتلى.

ويرتقب أن يجري تصويت على لائحة الاتهام حوالى الساعة 15,00 (20,00 ت غ) في مجلس النواب. ومن غير المتوقع أن يواجه عرقلة نظرا لأن الديموقراطيين يشغلون غالبية في هذا المجلس. وسيؤدي التصويت على اللائحة إلى فتح إجراء عزل رسمياً في حق الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة الذي سيصبح أول رئيس يواجه اتهاما مرتين في الكونغرس.

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