يوتيوب يعلق قناة ترامب ويحذف فيديو بسبب "مخاطر العنف"

المصدر: واشنطن - أ ف ب

علق موقع يوتيوب المملوك من شركة غوغل، اليوم الثلاثاء، مؤقتا، قناة الرئيس دونالد ترامب وحذف تسجيل فيديو لانتهاكه قواعد الموقع بشأن عدم التحريض على العنف.

وقال يوتيوب في بيان إنه "في ضوء المخاوف إزاء الاحتمالات المستمرة لحصول أعمال عنف، حذفنا محتوى جديد تم تحميله على قناة دونالد ج. ترامب لانتهاكه سياساتنا". وأضاف البيان بأن القناة الآن "ممنوعة مؤقتا من تحميل محتوى جديد أقله لسبعة أيام".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news