بومبيو: تنظيم «القاعدة» أنشأ مركزاً جديداً في إيران

المصدر: واشنطن - وكالات

قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إن تنظيم «القاعدة» أنشأ مركزاً جديداً في إيران. وأكد بومبيو في مؤتمر صحافي بواشنطن، أمس، أن القيادي بـ«القاعدة» المدعو «أبومحمد المصري»، المتهم بالمساعدة في تدبير تفجير سفارتين أميركيتين في إفريقيا، قُتل في إيران في السابع من أغسطس الماضي، مضيفاً أن وجوده في إيران لم يكن مفاجئاً.

وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» قالت في نوفمبر الماضي إن «أبومحمد المصري» قتله عملاء إسرائيليون بالرصاص في إيران، ونفت إيران التقرير آنذاك، قائلة إنه «لا يوجد إرهابيون من (القاعدة) على أراضيها».

وكانت «رويترز»، ذكرت أول من أمس، أن بومبيو يعتزم استخدام معلومات للمخابرات الأميركية رُفعت عنها السرية في الآونة الأخيرة لاتهام إيران علناً بإقامة علاقات مع تنظيم «القاعدة».

من جانبه، نفى وزير الخارجية، الإيراني محمد جواد ظريف، ما ذكره بومبيو، وأكد في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن «إيران ليس لها علاقات مع تنظيم (القاعدة)».

وذكر الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأميركية، أمس، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات خاصة بمكافحة الإرهاب على خمسة أشخاص ربطتهم بإيران، ووصفت كلاً منهم بأنه «إرهابي عالمي مصنّف بشكل خاص».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news