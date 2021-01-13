أعضاء الحكومة الكويتية يقدمون استقالتهم

المصدر: الكويت - كونا

استقبل رئيس مجلس الوزراء دولة الكويت، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، في قصر السيف، أمس، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح، وأعضاء الحكومة، الذين وضعوا استقالهم تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء، وذلك في ضوء ما آلت إليه تطورات الأوضاع الراهنة في العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة، وما تقتضيه المصلحة الوطنية، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية «كونا».

وجاءت هذه الخطوة بعد أن تقدم ثلاثة نواب في البرلمان، الذي تم انتخابه في ديسمبر الماضي، بطلب استجواب لرئيس الحكومة، وحظي الاستجواب بدعم من نحو 34 من النواب الآخرين، وهو ما يعني أن 37 نائباً من أصل 50 يؤيدون الاستجواب.

ولم تحضر الحكومة جلسة مجلس الأمة التي تلت تقديم الاستجواب، وهو ما تسبب في تعطيل انعقاد الجلسة. ويدور الاستجواب حول ثلاثة محاور، بينها تشكيل مجلس الوزراء، وتشكيل لجان مجلس الأمة، وبرنامج الفصل التشريعي.

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