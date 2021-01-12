اجتماع أوروبي عربي في القاهرة سعياً لإحياء عملية السلام

المصدر: القاهرة - أ.ف.ب

عقد وزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا وألمانيا اجتماعاً جديداً، أمس، في القاهرة للعمل على إحياء عملية السلام الفلسطينية - الإسرائيلية.

وناقش الوزراء الأربعة «الخطوات الممكنة لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط، وخلق بيئة مواتية لاستئناف الحوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين».

وأعلنت هذه المجموعة الرباعية، التي اجتمعت للمرة الأولى في ميونيخ في فبراير 2020، ثم بعمان في سبتمبر، أنها ستعقد اجتماعها المقبل في باريس من دون أن تحدد موعداً له. وفي مؤتمر صحافي مشترك عقب الاجتماع، قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن المجموعة تعمل على «منع أي إجراءات من شأنها تقويض حل الدولتين».

ودان في هذا السياق إعلان إسرائيل «ونحن مجتمعون» بناء 800 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.

وأكد الوزير الأردني أن المجموعة تعمل على التوصل إلى سلام شامل من خلال «حل الدولتين»، مشدداً على أن «البديل هو خيار الدولة الواحدة».

وتابع: «في هذه الحالة يتعين على العالم كله أن يقول هل يقبل دولة تقوم على أساس نظام الأبارتهايد».

وذكر الوزير الفرنسي، جان إيف لودريان، أن الاستيطان الإسرائيلي «يتعارض مع القانون الدولي، وإذا ما استمر فإنه يقلل فرص إقامة دولة فلسطينية». وأكد البيان المشترك لهذه المجموعة الرباعية عزمها على العمل، مع إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن، على إحياء عملية السلام.

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