بيلوسي: "تواطؤ" الجمهوريين مع ترامب "يعرّض أميركا للخطر"

المصدر: واشنطن - أ ف ب

أكدت الرئيسة الديموقراطية لمجلس النواب الاميركي نانسي بيلوسي، الاثنين، أن الجمهوريين "يعرضون أميركا للخطر" عبر "تواطئهم" مع الرئيس دونالد ترامب الذي تتهمه بـ "التحريض على تمرد دام ضد أميركا" على خلفية احداث مبنى الكابيتول.

وأبدت بيلوسي أسفها لمعارضة الجمهوريين أن يتم بالإجماع تبني قرار يطلب من نائب الرئيس مايك بنس إقالة ترامب عبر تفعيل التعديل الخامس والعشرين للدستور الاميركي، معتبرة أن "تواطؤهم يعرض أميركا للخطر ويقوض ديموقراطيتنا ويجب أن يتوقف ذلك"، ولافتة الى أن التصويت على هذا القرار في جلسة عامة سيتم "قريباً".

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