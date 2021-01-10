بالصور.. العثور على أشلاء وحطام وتحديد موقع الصندوقين الأسودين للطائرة الإندونيسية

المصدر: جاكرتا - وكالات

أعلن رئيس اللجنة الوطنية لسلامة النقل في إندونيسيا سورغانتو تغاهغانتو اليوم الأحد تحديد موقعي الصندوقين الأسودين لطائرة البوينغ 737 المنكوبة التي تحطمت قبالة سواحل العاصمة الإندونيسية جاكرتا وعلى متنها 62 شخصا، وذلك بعد بحث استمر يوما.

وأضاف سورغانتو «سيبدأ الغطاسون في البحث عن الصندوقين لطائرة سريويغايا إير وآمل ألا يستغرق الأمر وقتًا طويلاً قبل استعادتهما».

من جهته قائد القوات المسلحة الإندونيسية هادي تغاهغانتو إنّ سفينة تابعة لقوات البحرية «رصدت إشارة من الطائرة» موضحا أن «فريق غطاسين باشر الغطس وعثر على أجزاء من الطائرة وقطع تحمل أرقام تعريف وسواها»، وفق ما نقلت عنه وزارة النقل في بيان.

ولم توضح الوزارة ما إذا كانت الإشارة صادرة عن الصندوق الأسود للطائرة.

وقال هادي، إن الحطام الذي عثر عليه رجال الضفادع البشرية يشمل قطعًا من الطائرة وسترات نجاة وأجزاء تحمل رقم التسجيل.

وأضاف «تلقينا تقريرا من فريق الغوص بأن الرؤية تحت الماء كانت جيدة، مما سمح باكتشاف عدد من أجزاء الطائرة».

وقالت الإدارة الطبية لشرطة جاكرتا إنها حصلت على أكياس من قوارب بحث وإنقاذ، تحتوي على أشياء، يعتقد أنها من الطائرة وأشلاء آدمية.

وكان رئيس وكالة البحث الإنقاذ في إندونيسيا قال إن السلطات رصدت اليوم الأحد إشارات قد تكون من مسجل رحلة طائرة سريويغايا إير التي تحطمت في البحر بعد دقائق من إقلاعها من العاصمة جاكرتا.

وقال للصحافيين على متن سفينة عسكرية «لقد رصدنا إشارات في نقطتين، قد يكون هذا هو الصندوق الأسود». وقالت الوكالة إنه تم رصد إشارة في بحر جاوة على عمق 75 قدما.

وذكرت الشرطة، الأحد، أنها عثرت على حطام وأشلاء بشرية في المنطقة التي اختفت فيها طائرة بوينغ 737-500 التابعة لشركة سريويغايا قبالة إندونيسيا والتي كان على متنها 62 شخصا.

وكشف المتحدث باسم الشرطة يسري يونس لقناة «ميرو» التلفزيونية قائلاً: «تسلمنا هذا الصباح حقيبتين إحداهما بها أشياء تعود للركاب والأخرى فيها أشلاء جثث»، مشيرا إلى أن الشرطة تعمل على تحديد هويات الضحايا.

وعثر على أشلاء جثث وحطام وقطعة ملابس أطفال قبالة سواحل العاصمة الإندونيسية جاكرتا حيث تحطمت الطائرة، بينما يبدو من المستبعد العثور على ناجين.

وتم نقل قطع من الحطام إلى ميناء جاكرتا الرئيس، بينها إطار طائرة وبنطال طفل، وفق مراسل وكالة فرانس برس.

ويشارك المئات من عناصر فرق الإنقاذ والبحرية و 10 سفن حربية ومروحيات وغواصين في عمليات البحث في البحر.

وفي ثلاثة مواقع على الأقل، وضع الغطاسون عوامات برتقالية ويتم استخدام أجهزة سونار من أجل تحديد موقع هيكل الطائرة.

وعثر سلاح الجو الإندونيسي على تسرب نفطي، يزعم أنه من طائرة الركاب المحطمة.

وقال مساعد رئيس أركان سلاح الجو، المارشال هنري الفياندي بقاعدة «حليم بيرداناكوسوما» الجوية، بعد إجراء عملية مراقبة جوية اليوم الأحد «يمكن أن نرى التباين في الألوان على سطح البحر.أعتقد أنه تسرب نفطي».

وكانت الطائرة التابعة لشركة سريويغايا الإندونيسية والتي تربط جاكرتا ببونتياناك في جزيرة بورنيو، فقدت الاتصال بمراقبي الحركة الجوية السبت بعد نحو 4 دقائق على إقلاعها من مطار سوكارنو هاتا الدولي في جاكرتا.

وكانت الطائرة تقل خمسين راكبا بينهم عشرة أطفال وطاقما من 12 فردا، جميعهم إندونيسيون، بحسب السلطات.

لم تعط السلطات أي تفاصيل حتى الآن عن الأسباب المحتملة للحادث.



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