بيلوسي: ناقشت مع الجيش منع ترامب "المختل" من استخدام الشفرة النووية

المصدر: متابعات - سمير سعيد

قالت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، أمس، إنها ناقشت مع رئيس هيئة الأركان المشتركة فيما يتعلق باتخاذ إجراءات احترازية لضمان عدم تمكن الرئيس دونالد ترامب من استخدام الشفرة النووية والقيام بأعمال عدائية أو إصدار أمر بشن ضربة نووية في الوقت المتبقي له في السلطة.

وقالت بيلوسي في خطاب لزملائها "الموقف مع هذا الرئيس المختل لا يمكن أن يكون أكثر خطورة وعلينا أن نفعل كل ما بوسعنا لحماية الشعب الأمريكي من اعتدائه غير المتزن على بلادنا وعلى ديمقراطيتنا".

وأكدت بيلوسي، أمس، أن الكونغرس "سيتحرك" إذا لم يتنحَ الرئيس دونالد ترمب طوعاً.

وقال مصدر مطلع إن هناك مناقشات في البيت الأبيض حول مغادرة ترامب واشنطن يوم 19 يناير. وقال المصدر إن من المتوقع أن يسافر إلى منتجعه في ولاية فلوريدا.

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