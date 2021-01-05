محمد بن راشد: قمة «العلا» إيجابية.. موحدة للصف.. مرسخة للأخوة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وصف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قمة العلا لقادة دول مجلس التعاون الخليجي بأنها«قمة إيجابية.. موحدة للصف.. مرسخة للأخوة».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في تغريدات على حساب سموه على «تويتر»: «شاركت اليوم في قمة العلا لقادة دول مجلس التعاون..قمة إيجابية.. موحدة للصف..مرسخة للإخوة برعاية أخي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان..المتغيرات والتحديات المحيطة بنا تتطلب قوة وتماسكا وتعاونا خليجيا حقيقيا وعمقا عربيا مستقر».

وأضاف سموه «قبل أربعين عاماً من اليوم استضاف والدنا ومؤسس دولتنا الشيخ زايد أول قمة في أبوظبي مع إخوانه قادة دول المجلس رحمهم الله جميعاً... مسيرة التعاون هو إرث هؤلاء القادة لشعوبهم.. واليوم تتعزز المسيرة.. وتترسخ الأخوة.. وتتجدد روح التعاون لمصلحة شعوبنا.»

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «نجدد شكرنا للملكة العربية السعودية رعايتها هذه القمة الناجحة... ونجدد ثقتنا في مسيرة دول مجلس التعاون.. ونجدد تفاؤلنا بأن السنوات القادمة تحمل استقراراً وأمناً وأماناً وعملاً وإنجازاً سيخدم شعوبنا.. ويسهم في استقرار محيطنا.»



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