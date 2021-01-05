وصول قادة ورؤساء دول مجلس التعاون إلى العلا لحضور القمة الخليجية

المصدر: الرياض - وكالات

وصل قادة دول الخليج العربي بالتوافد على مدينة العلا شمال غربي السعودية، للمشاركة في أعمال الدورة الـ41 لمجلس التعاون الخليجي، اليوم الثلاثاء.

فقد وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إلى المملكة العربية السعودية ظهر اليوم على رأس وفد الدولة إلى اجتماعات قادة وزعماء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تلتئم بعد قليل في محافظة العلا في منطقة المدينة المنورة والتي يرأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وكان في استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والوفد المرافق عند سلم الطائرة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان آل سعود، وعدد من الأمراء والوزراء وكبار المسؤولين السعوديين.

كما كان في استقباله الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح الحجرف، وسفير دولة الإمارات لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان.

كما وصل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح إلى العلا، حسبما أعلنت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد البحرين ونائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء وصل إلى العلا، رئيسا لوفد بلاده.

وكان في استقبال ولي عهد البحرين في مطار الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز في العلا، الأمير محمد بن سلمان الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف.

ويضم الوفد الرسمي البحريني وزير الخارجية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني.

ووصل نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان فهد بن محمود آل سعيد، وكان في استقباله في مطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز في العلا الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية أن فهد بن محمود آل سعيد يترأس وفد السلطنة، نيابة عن السلطان هيثم بن طارق.

كما وصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى العلا، لترؤس وفد بلاده المشارك في القمة الخليجية، حيث كان في استقباله الأمير محمد بن سلمان.

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