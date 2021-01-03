لأول مرة منذ 9 أشهر.. 82 إصابة جديدة بـ«كورونا» في السعودية

المصدر: الرياض - وكالات

سجلت المملكة العربية السعودية اليوم الأحد أدنى حصيلة يومية منذ 9 أشهر بإصابات فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، إذ أعلنت وزارة الصحة في بيان صحافي اليوم تسجيل 82 إصابة جديدة بالفيروس، لتتدنى إلى أقل إحصاء يومي منذ 286 يوماً، وتحديداً يوم 24 مارس الماضي عندما تم رصد 205 حالات جديدة آنذاك، فيما تم رصد 51 إصابة في اليوم السابق له.

كما أعلنت وزارة الصحة اليوم رصد تعافي 180 حالة إضافية، ووفاة 7 حالات. ووفقا لإحصاء «الصحة»، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 363.061 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 354.443 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6246 حالة وفاة.



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