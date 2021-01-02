تمديد حظر التجوّل الليلي في عدد من المناطق بفرنسا

المصدر: باريس - أ ف ب

مدّدت الحكومة الفرنسية ساعات حظر التجوّل الليلي في 15 منطقة إدارية لاحتواء التفشي المتسارع لفيروس كورونا.

وبموجب القرار الحكومي سيبدأ حظر التجوّل الليلي في 15 من أصل 101 منطقة إدارية تتألف منها فرنسا، عند الساعة 18,00 بالتوقيت المحلي بدلا من الساعة 20,00، بما في ذلك في منطقة ألب-ماريتيم التي تقع ضمن نطاقها مدينة نيس الساحلية المتوسّطية.

ولدى إعلانه القرار قال المتحدّث باسم الحكومة غابريال أتال إن "الفيروس يواصل التفشي في فرنسا... لكن بوتيرة متفاوتة بين المناطق".

وقال أتال لمحطة "تي.اف.1" التلفزيونية الفرنسية: "في حال شهدت مناطق أخرى مزيدا من التدهور سنتّخذ القرارات اللازمة".

وكان رؤساء بلديات قد دعوا إلى تمديد ساعات حظر التجوّل الليلي خوفا من تخطي القطاعات الصحية في مناطقهم طاقاتها الاستيعابية جراء التزايد الكبير في أعداد المصابين.

وأكد أتال أن المسارح ودور السينما وقاعات الحفلات الموسيقية لن تفتح أبوابها في السابع من يناير الجاري، وهو الموعد الذي كان من المقرر أن تعاود فيه هذه المرافق عملها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news