«سينوفارم» تعلن أن لقاحها ضد «كورونا» فعّال بنسبة 79%

المصدر: بكين - أ.ف.ب

أعلنت مختبرات سينوفارم الصينية، أمس، أن أحد لقاحاتها ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فعّال بنسبة 79.43%.

ومجموعة «سينوفارم» العملاقة هي أول شركة صينية تعلن أرقاماً تتعلق بفاعلية لقاح يجري إعداده، وهي تطوّر حالياً لقاحين. وفي الصين، حيث ظهر الفيروس في نهاية العام الماضي، جرى اختبار نحو 15 لقاحاً على البشر، بحسب منظمة الصحة العالمية.

إلى ذلك، رجحت دراسة للمركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن يكون عدد الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد في ووهان، التي ظهر بها الفيروس نهاية العام الماضي، أكبر بـ10 مرات من الحصيلة المعلنة.

وكان الفيروس ظهر العام الماضي في هذه المدينة، البالغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، والواقعة في وسط الصين. وقد فرض حجر صحي كامل عليها مدة 76 يوماً اعتباراً من 23 يناير الماضي. وأظهرت الفحوص أن 4.43% من سكان المدينة لديهم أجسام مضادة للفيروس. ويشكل هذا الرقم نسبة إلى عدد سكان المدينة، نحو 480 ألف إصابة أي أكثر بـ10 مرات تقريباً من الـ50 ألف إصابة التي أعلنتها السلطات الصينية.

وقال الخبير في الصحة العامة في مركز «كاونسل أون فورين ريليشنز» الأميركي للدراسات، هوانغ يانتشونغ، إن الفارق قد يكون مرتبطاً «بسوء تقدير الإصابات خلال الفترة من نهاية يناير ومطلع فبراير، عندما لم يخضع الكثير من الأشخاص لفحوص».

وووهان هي أكثر مدن الصين تضرراً بالفيروس الذي أسفر عن وفاة 4634 شخصاً في البلاد، وفق حصيلة رسمية، من بينهم نحو 4000 في ووهان.

وسجلت آخر حالة وفاة جراء الفيروس في الصين في منتصف مايو الماضي.

وأظهرت الدراسة نفسها أن نسبة الإصابة بلغت 0.44% في بقية أرجاء إقليم هوباي، الذي تشكل ووهان كبرى مدنه.

• 15 لقاحاً مضاداً لـ«كورونا» تم اختبارها في الصين.

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