عبدالله بن زايد يترأس وفد الدولة في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة الخليجية بالرياض

المصدر: أبوظبي - وام

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وفد الدولة المشارك في اجتماع الدورة الـ146 للمجلس الوزاري التحضيري للدورة الـ41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تعقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة في الخامس من يناير 2021.

وبحث الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد، وشارك فيه وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال في إطار التحضير لانعقاد القمة الخليجية في المملكة العربية السعودية الشقيقة الشهر المقبل.

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