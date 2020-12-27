سلطنة عمان تبدأ حملة التحصين ضد فيروس كورونا

المصدر: مسقط - د ب أ

بدأت سلطنة عمان رسمياً، اليوم الأحد، الحملة الوطنية للتحصين ضد فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية على موقعها الإلكتروني أن الحملة انطلقت تحت شعار "التحصين_وقاية".

ووفق الوكالة، تلقى وزير الصحة العماني عضو اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، الدكتور أحمد بن محمد السعيدي، أول جرعة من لقاح " فايزر - بيونتك " المُضاد للفيروس إيذانًا ببدء الحملة وتأكيدًا على مأمونيته.

وتوقع السعيدي أن تصل 28 ألف جرعة إلى السلطنة خلال شهر يناير المقبل، موضحا أن الشخص سيحتاج إلى جرعتين وأن الفترة الزمنية بينهما ستكون 21 يومًا.

وأشار إلى أن الـ15 ألف جرعة التي وصلت إلى السلطنة يوم الخميس الماضي سيستفيد منها 7 آلاف شخص، مبينًا أنه تم وضع آلية لعملية التطعيم كما تم وضع أولويات للمستهدفين من التطعيم.

وأكد أن التطعيم سيشمل كافة المقيمين والوافدين في السلطنة لكن الأولوية ستكون لمن هم في خطوط الدفاع الأولى من القطاع الصحي والقطاعات الأخرى وكذلك الأشخاص الذين يشكل مرض (كوفيد 19) خطورة على حياتهم من المتقدمين في العمر وممن لديهم أمراض مزمنة خاصة الفشل الكلوي والتنفس المزمن، مشيراً إلى أن التطعيم سيشمل كافة المواطنين والمقيمين وقد تم توزيعه على كافة محافظات السلطنة وسيتم إعطائه على حسب الأولوية.

وبين أن السلطنة لم تتعاقد مع شركة تطعيم واحدة وأنها تتفاوض مع عدة شركات للحصول على اللقاح إضافة إلى التحالف الدولي الذي انضمت إليه والذي يُدار من قبل منظمة الصحة العالمية.

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