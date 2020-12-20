جونسون: سلالة كورونا الجديدة أسرع انتشاراً بنسبة 70%

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وعلماء، إن السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، التي اكتشفت في المملكة المتحدة، أسرع انتشارا من السلالة الأصلية بنسبة تصل إلى 70 في المئة، لكن لا يُعتقد أنها أشد فتكا كما أن اللقاحات تظل فعالة.

وقال جونسون وأكبر مسؤول طبي في إنجلترا كريس ويتي، إن هيئة الصحة العامة البريطانية اكتشفت السلالة الجديدة وتأكد الآن أنها تنتشر بسهولة أكبر من السلالة الأصلية للفيروس.

وأضاف جونسون: "لا دليل على أنها تسبب مرضا خطيرا أو زيادة في عدد الوفيات لكن يبدو أنها تنتشر بسهولة أكبر بكثير".

وتابع: "على الرغم من وجود قدر كبير من عدم اليقين لكن ربما تنتشر بنسبة أكبر بنحو 70 في المئة عن السلالة الأصلية للفيروس. هذه بيانات أولية وتخضع للمراجعة، لكن هذا هو أفضل ما لدينا في الوقت الحالي ويجب علينا التحرك بناء على تلك المعلومات كما هي لدينا لأنها (السلالة) تنتشر بسرعة كبيرة".

ومن جانبه، قال المستشار العلمي للحكومة البريطانية، باتريك فالانس، إن لقاحات كوفيد-19 تبدو ملائمة في تحفيز استجابة مناعية للسلالة الجديدة للفيروس.

وتابع فالانس: "نتيجة للانتشار السريع للنوع الجديد والبيانات الأولية ومعدلات الإصابة المتزايدة بسرعة... فإن السلالة الجديدة يمكن أن تنتشر بسرعة أكبر".

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