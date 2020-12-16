السعودية تسجل 11 وفاة و180 إصابة جديدة بـ"كورونا"

المصدر: الرياض - وام

سجلت المملكة العربية السعودية 180 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة فيها منذ ظهور الفيروس 360335 حالة، فيما تم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 6080 حالة وفاة.

وقال مساعد وزير الصحة السعودي المتحدث الرسمي للوزارة، الدكتور محمد العبدالعالي، في المؤتمر الصحافي اليومي، إن عدد المتعافين الجدد من الإصابة بلغ 199 حالة تعاف ليبلغ العدد الكلي لمن تماثلوا للشفاء 351192 حالات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news