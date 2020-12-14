هيئة الدواء الأوروبية: إجراءات الموافقة على لقاح كورونا تسير بأقصى سرعة

المصدر: أمستردام - د ب أ

أكدت مديرة هيئة الدواء الأوروبية إمير كوك، اليوم الاثنين، أن إجراءات الموافقة على لقاح فيروس كورونا المستجد بالاتحاد الأوروبي تسير بأقصى سرعة ممكنة، وسوف يصدر القرار في هذا الصدد قبل 29 ديسمبر الجاري.

وقالت إمير في تصريحات للصحافيين بالعاصمة الهولندية أمستردام: "نحن نعمل على مدار الساعة من أجل الموافقة على أول لقاح لفيروس كورونا".

وأضافت أن المواعيد النهائية سيتم "إعادة تقييمها بشكل دائم".

وكان وزير الصحة الألماني ينس شبان قد دعا إلى تسريع إجراءات الموافقة على استخدام لقاح كورونا.

وكان اللقاح الذي طورته شركة فايزر بالتعاون مع شركة بيونتك قد حصل على موافقة على استخدامه في بريطانيا. وبدأت الولايات المتحدة برنامج التطعيم اليوم الاثنين بعد استصدار موافقة طارئة.

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