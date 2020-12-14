الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يتفقان على تمديد مفاوضات «بريكست»

المصدر: بروكسل ووكالات

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين، ورئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أنهما اتفقا في اتصال هاتفي على تمديد المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق تجاري بين الجانبين بعد خروج بريطانيا من التكتل (بريكست). ولم يذكر البيان المشترك الصادر عن الجانبين أجلاً جديداً للمفاوضات.

وجاء في البيان أن الجانبين يريان أنه من قبيل الوعي بالمسؤولية أن يتم بذل جهد أخير، وذلك على الرغم من الإجهاد الذي أعقب ما يقرب من عام من المفاوضات وتجاوز مُهلات عدة. ونوه البيان إلى أنه صدر تكليف للمفاوضين باستئناف المفاوضات.

وكان من المفترض أن يصدر أمس قرار نهائي حول قطع المفاوضات بين الجانبين أو التوصل إلى اتفاق، وذلك حسبما كانت فون دير لاين وجونسون قد اتفقا عليه خلال اللقاء الذي جمع بينهما في بروكسل يوم الأربعاء الماضي. وقد حاول المفاوضون تحقيق تقدم بشأن النقاط المثيرة للجدل منذ سنوات، والتي تتمثل بالدرجة الأولى في الشروط العادلة للمنافسة، ووصول الصيادين الأوروبيين إلى المياه البريطانية.

وقال جونسون إن فشل محادثات التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لايزال السيناريو «الأكثر ترجيحاً»، رغم قرار المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي مواصلة محادثاتهما.

وأضاف في تصريحات للتلفزيون البريطاني: «عليّ أن أكرر أن الأمر الأكثر ترجيحاً الآن، هو بالتأكيد أن علينا الاستعداد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشروط منظمة التجارة العالمية».

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