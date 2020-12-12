المحكمة العليا ترفض طلب ترامب بالطعن.. والرئيس: خذلتنا

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن المحكمة العليا في أميركا خذلته، وذلك تعقيباً على رفض المحكمة العليا الدعوى المقدمة في ولاية تكساس، التي طالبت بإلغاء فوز الديمقراطي، جو بايدن، في أربع ولايات حاسمة.

وكانت الدعوى المقدمة إلى المحكمة العليا مباشرة، تطالب بإلغاء نتائج الانتخابات في ولايات جورجيا وميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن، التي تشير النتائج الأولية فيها إلى فوز جو بايدن.

وجاء تصويت قضاة المحكمة العليا بأغلبية سبعة قضاة مقابل اثنين، ومن بين من رفضوا الدعوى ثلاثة قضاة عينهم ترمب في المحكمة العليا.

كما رفضت المحكمة العليا أيضاً دعوى الجهوريين لإلغاء 2.5 مليون صوت تم إرسالها عبر البريد في ولاية بنسلفانيا، كما رفضت محاكم أخرى في مختلف الولايات العديد من الدعاوى الأخرى المطالبة بإعادة النظر في نتائج التصويت.

يشار إلى أن المدعين العامين الجمهوريين في 17 ولاية أيدوا الرئيس دونالد ترمب في حملته القانونية لعكس النتائج، وذلك على الرغم من رفض عشرات القضاة والمحاكم الطعون في الانتخابات الرئاسية.

ومثّل إظهار الدعم، في مذكرة مقدمة إلى المحكمة العليا، أحدث محاولة من قبل الموالين لترامب لاستخدام سلطة المدعي العام لمساعدته.

ويأمل الرئيس من ذلك أن تستمع المحكمة العليا إلى القضية، وتمنحه في النهاية فترة ولاية ثانية، إلا أن المحاولات مازالت حتى الآن غير ناجحة.

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