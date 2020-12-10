المسماري: ليبيا في حالة حرب مع تركيا

المصدر: طرابلس - د.ب.أ

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أول من أمس، إن بلاده في حالة حرب مع تركيا، وهي مواجهة حقيقية فاقمها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وأشار المسماري، في حديث لشبكة «سكاي نيوز عربية»، إلى أن السفينة التركية، التي اعترضها الجيش الوطني الليبي، الإثنين الماضي، كانت قد دخلت منطقة عسكرية محظورة.

وقال المسماري: «منذ 2016، منعنا حتى قوارب الصيد الليبية من دخول المنطقة العسكرية الليبية، ومحظور دخول أي قطعة بحرية لهذه المنطقة. لكننا فوجئنا بدخول السفينة التركية لهذه المنطقة، دون تنسيق أو علم من خفر السواحل الليبي. وجهنا نداء للسفينة ولم تستجب لنا، كما أنها لم تقم بالإجراءات الدولية المتبعة في هذا الموقف».

وقال المسماري: «السفينة التركية احتجزت لدخولها منطقة محظورة، حتى إن كانت لا تحمل أسلحة أو مواد ممنوعة».

كما أشار المسماري إلى أن الرئيس التركي، لم يتوقف يوماً عن نقل الأسلحة إلى ليبيا، وأن بلاده في حالة حرب حقيقية مع تركيا. وأضاف: «نحن وتركيا في حالة حرب، فقد دخلنا في مواجهة على الأرض، ولم نوقف الحرب، بل أوقفنا إطلاق النار، احتراماً للمساعي الدولية، واحتراماً للرغبات الليبية بالتوصل لاتفاق، لكن ما نراه عكس ذلك تماماً من تركيا، فأردوغان لم يتوقف يوماً عن إرسال السلاح إلى ليبيا».

وأكد المسماري أن «ليبيا وافقت على وقف إطلاق النار، احتراماً لمصر، والدول الشقيقة التي طلبت ذلك». وتابع: «لكل من يهمه الشأن الليبي، أمر السيادة الليبية لا يمكن التنازل عنه بأي حال من الأحوال، أو تقديمه قرباناً لأي تقارب مع من كان».

• أردوغان لم يتوقف يوماً عن نقل الأسلحة إلى ليبيا.

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