إرجاء مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن بسبب «كورونا»

المصدر: ميونيخ - د.ب.أ

تقرر إرجاء مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن، الذي كان مقرراً عقده في فبراير المقبل، بسبب جائحة كورونا.

وقال رئيس المؤتمر، فولفغانغ إيشينجر، أمس، إن أهم مؤتمر للسياسة الأمنية في العالم، سيعقد في نهاية أبريل على أقرب تقدير، وذلك وفقاً لحالة العدوى. ويأمل إيشينجر أن يشارك الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، المقرر أن يؤدي اليمين الدستورية في 20 يناير المقبل، في المؤتمر، وقال: «هناك اهتمام كبير في فريق بايدن، بمواصلة مشاركة السيناتور ونائب الرئيس السابق، خلال فترة رئاسته، وقد تلقيت معلومات محددة في هذا الشأن».

وأكد إيشينجر أهمية لقاء المشاركين وجهاً لوجه بالنسبة له في ميونيخ، وعدم عقد المؤتمر عبر تقنية الفيديو، وقال: «بسبب الجائحة علينا التخطيط لسيناريوهات عدة، وهذا يشمل أيضاً خيار عقده بعدد مشاركين أقل».

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