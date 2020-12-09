بايدن يتعهد بتلقيح 100 مليون شخص ضد "كورونا"

المصدر: واشنطن - أ ف ب

تعهد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن بتلقيح مئة مليون شخص في الولايات المتحدة ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الأيام المئة الأولى من ولايته.

وأتى وعد بايدن فيما أحصت الولايات المتحدة، أمس، نحو 220 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، وهي حصيلة قريبة من أعداد الإصابات التي كانت سُجّلت خلال الأيام الأخيرة في البلاد، حسب تعداد لجامعة جونز هوبكنز.

وقالت الجامعة التي تُحدّث بياناتها باستمرار إنّ عدد الوفيات الجديدة جرّاء الفيروس في البلاد خلال الفترة الزمنية نفسها (24 ساعة) بلغ نحو 2500.

ونبَّه بايدن إلى أنّ عدم توصّل الكونغرس سريعا إلى توافق على الصعيد الماليّ لمكافحة الوباء سيؤدي إلى تأخّر في حملة التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد وربّما توقّفها. وتعهد بايدن أن إدارته ستنجز ما لا يقل عن مئة مليون عملية تلقيح في الأيام المئة الأولى من توليه السلطة.

في المقابل، وقّع الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب مرسومًا يمنح بلاده أولوية في تسلّم اللقاحات المنتجة في الولايات المتحدة، قبل تصديرها إلى بلدان أخرى، لافتا الى أن بلاده قد تفتقر الى جرعات كافية بعد مرحلة التلقيح الأولى.

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