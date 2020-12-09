الأمم المتحدة تعلن عن اليوم العالمي «للاستعداد الوبائي»

المصدر: نيويورك - رويترز

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أول من أمس، أن يوم 27 ديسمبر سيكون «اليوم العالمي للاستعداد الوبائي»، في محاولة لضمان التعلم من الدروس لمواجهة أي أزمات صحية مستقبلية، وذلك بعد عام من المعركة العالمية ضد فيروس «كورونا».

وصدقت الدول الأعضاء في الجمعية العامة، البالغ عددها 193 دولة، بالإجماع، على مشروع قانون، أول من أمس، يعترف بالحاجة إلى «زيادة مستوى الاستعداد من أجل التعامل المبكر والمناسب بشكل أكبر في مواجهة أي وباء قد يظهر».

وقال مدير مجموعة الأزمات الدولية في الأمم المتحدة، ريتشارد جوان: «مع الوضع في الاعتبار إعلان الجمعية العامة من قبل عن أيام عالمية للشطرنج واليوجا والمراحيض، يبدو من العدل تخصيص يوم للأوبئة أيضاً».

ووصف الخطوة الرمزية بأنها محاولة من الجمعية العامة لتظهر أنها ذات صلة، لأن «الكثير من البلدان الأصغر والأكثر فقراً قلقة من أنها لن يكون لها أي دور في اتخاذ قرارات واقعية تجاه التعافي أو لقاح فيروس كورونا».

ويشدد مشروع قرار الأمم المتحدة على أهمية التعددية والتعاون الدوليين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news