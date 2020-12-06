الولايات المتحدة تسجل إصابات قياسية بـ"كورونا" لليوم الثالث

المصدر: واشنطن - أ ف ب

سجلت الولايات المتحدة، لليوم الثالث على التوالي، رقما قياسيا من الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، بلغ نحو 230 الف إصابة جديدة، حسب إحصاء جامعة جونز هوبكنز.

وقالت الجامعة التي تتخذ من بالتيمور مقرًّا لها، إن عدد الوفيات الجديدة جراء الفيروس في البلاد خلال الفترة الزمنية نفسها (24 ساعة) بلغ 2527.

وحذر مسؤولو قطاع الصحة من أن التنقلات التي قام بها ملايين الأميركيين قبل أسبوع للاحتفال بعيد الشكر قد تتسبب في تفشي المرض على نطاق اوسع، وذلك على الرغم من الدعوات التي وُجّهت إليهم من أجل ملازمة منازلهم.

ومنذ أسبوعين، تتخطى الولايات المتحدة بشكل منتظم عتبة الألفي وفاة في 24 ساعة جراء الفيروس، كما كانت عليه الحال في الربيع في ذروة الموجة الأولى من الوباء، في وقت لا يبدو أن هناك تحسنا للوضع في المدى المنظور.

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