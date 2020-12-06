ترامب بعد شهر من فوز بايدن: لم أخسر الانتخابات

المصدر: واشنطن - أ ف ب

جدد الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب خلال مشاركته في جورجيا بأوّل تجمّع انتخابي بعد الاقتراع الرئاسي، التأكيد على أنّه سيفوز في الانتخابات التي كان جو بايدن قد فاز بها قبل نحو شهر.

وأكّد ترامب للمئات من المؤيّدين الذين تجمّعوا في الهواء الطلق في مدينة فالدوستا: "نحن نفوز في هذه الانتخابات". وأضاف وسط الهتافات "سيُحاولون إقناعنا بأنّنا خسرنا. نحن لم نخسر"، مندّدًا بما وصفه بـ"الانتخابات المزوّرة".

وعلى الرّغم من هجوم ترامب غير المسبوق على نظام الانتخابات الأميركي الذي اعتبر أنّه لم يعد صالحًا، فإنّ فريقه القانوني لم ينجح حتّى الآن في تقديم أيّ أدلّة تقبلها المحاكم بشأن حصول تزوير في الانتخابات الرئاسيّة.

وجاء ترامب إلى ولاية جورجيا دعمًا لمرشّحَين جمهوريّين في انتخابات فرعيّة تُعتبر حاسمة لتحديد الغالبيّة في مجلس الشيوخ وموازين القوى في العاصمة واشنطن.

وقال ترامب إنّه في حال "لم يفز" السناتوران ديفيد بيرديو وكيلي لوفلر فـ"لا شيء يمكنه إيقاف الديموقراطيّين". وأضاف "لا فكرة لديكم إلى أيّ حد سيكون الأمر سيّئًا".

وخصّص ترامب جزءًا كبيرًا من خطابه للحديث عن الانتخابات الرئاسيّة، مذكّرًا بانتصاراته في ولايتي فلوريدا وأوهايو، ثمّ أضاف، خلافًا للنتيجة الرسمية: "لقد فزنا أيضًا بجورجيا، كان ذلك جيّدًا".

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