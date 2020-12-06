ترامب يأمر بسحب معظم القوات الأميركية من الصومال

المصدر: واشنطن ■أ.ف.ب

أمر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بسحب «معظم» القوّات الأميركيّة من الصومال بحلول أوائل عام 2021، أي قبل رحيله عن السلطة مباشرةً، بعدما كان سرّع أيضاً انسحاب قوّاته من أفغانستان والعراق، بهدف الوفاء بوعده بـ«إنهاء الحروب التي لا نهاية لها».

وقالت وزارة الدفاع الأميركيّة (البنتاغون)، في بيان، إنّ ترامب قرّر «إعادة تموضع معظم الأفراد والأصول العسكريّة خارج الصومال، بحلول أوائل عام 2021».

وأضافت: «قد تتمّ إعادة نشر جزء من القوّات خارج شرق إفريقيا»، مشيرةً إلى أنّ «بقيّة القوّات ستُنقل من الصومال إلى الدول المجاورة، بهدف السماح بإجراء عمليّات عبر الحدود من قبل الولايات المتّحدة والقوّات الشريكة، لإبقاء الضغط على المنظّمات المتطرّفة العنيفة».

ونشرت واشنطن نحو 700 جندي من القوّات الخاصّة في الصومال، لتدريب القوّات الصوماليّة، وتقديم المشورة لها، وتنفيذ غارات لمكافحة الإرهاب ضدّ جماعة الشباب التي صنّفتها واشنطن بأنّها حركة إرهابيّة عام 2008. وشدّدت «البنتاغون» على أنّ «الولايات المتّحدة لا تنسحب أو تتخلّى عن إفريقيا». وقالت: «سنُواصل إضعاف المنظّمات المتطرّفة العنيفة، التي يُحتمل أن تهدّد أراضينا»، متعهّدة بـ«الحفاظ على القدرة على شنّ عمليّات موجّهة لمكافحة الإرهاب في الصومال».

يأتي هذا الإعلان استجابةً لرغبة ترامب بوضع حدّ «لحروب الولايات المتّحدة في الخارج».

ومنذ فوز الديمقراطي، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسيّة الأميركيّة في نوفمبر الماضي، يسعى ترامب إلى تسريع انسحاب القوّات الأميركيّة من دول عدّة، قبل تركه السلطة في 20 يناير المقبل. ولا ينوي أن يترك لِخَلَفه سوى 2500 جندي فقط، في أفغانستان والعراق.

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