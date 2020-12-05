تراجع إصابات "كورونا" اليومية إلى 190 حالة في السعودية

المصدر: الرياض - واس

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تراجع الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 190 حالة جديدة تم تسجيلها خلال 24 ساعة، ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة 358526 حالة، من بينها 4010 حالات نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة.

أضافت الوزارة أنه تم تسجيل 324 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 348562 حالة. فيما تم تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، لافتةً النظر إلى إجراء 34261 فحصا مخبريا جديدا.

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