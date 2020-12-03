رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون الرئيس الفرنسي في وفاة الرئيس السابق

المصدر: أبوظبي - وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، برقية تعزية إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك في وفاة فاليري جيسكار الرئيس السابق للجمهورية الفرنسية.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى الرئيس إيمانويل ماكرون.

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