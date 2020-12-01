بالفيديو.. علاء مبارك يعلق على اعتذار إعلامي لوالده: بعد 10 سنوات جاي تعتذر"

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

علق علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك على اعتذار الإعلامي المصري أحمد المسلماني لوالده.

وعلاء مبارك، الابن الأكبر للرئيس الذي أزاحته انتفاضة 25 يناير 2011 عن السلطة بعد 30 عاما قضاها في الحكم، أعاد نشر مقطع مصور للمسلماني وهو يعتذر على الهواء للرئيس الأسبق وأفراد أسرته.

وفي المقطع يظهر فيه المسلماني خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي على فضائية "Ten"، قائلاً إن الأمر الأول الذي يعتذر فيه للرئيس مبارك هو حديثه في برنامجه "الطبعة الأولى" الذي كان يبث على قناة دريم عن مقبرته.

وتابع المسلماني: أنه استقى معلوماته في هذا الأمر من الكاتب الكبير أحمد رجب صاحب مقال "نص كلمة" الذي تحدث فيه عن "التكلفة الكبيرة للمقبرة".

وأشار المسلماني إلى أنه لم يعتد الحديث عن مثل تلك الأمور بسبب تربيته الريفية لكنه استند إلى مظلة الكاتب الكبير أحمد رجب، وأدرك فيما بعد أنه لم يكن مصيبًا في هذا التناول.

​وقدم المسلماني اعتذارًا لأسرة مبارك لحديثه عن ثروة الرئيس الراحل وأسرته، وقال إنه استند إلى تقارير صحافية نشرت في صحيفتين مصريتين، وتحدث عن تلك الثروة في برنامجه، دون أن يتأكد من صحة تلك التقارير الصحفية، ودون أن يركز في أن اصحاب تلك التقارير لهم أهوائهم الشخصية.

بعد مرور ١٠سنوات وبعد وفاة والدي رحمة الله عليه حضرتك جاي تعتذر 🤔! بتعتذر على ايه بالظبط يا أستاذ مسلماني ! " إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيم" صدق الله العظيم . pic.twitter.com/5jvfFdKFwV — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) December 1, 2020

وتعليقا على ما قاله المسلماني قال علاء مبارك: "بعد مرور 10 سنوات وبعد وفاة والدي رحمة الله عليه حضرتك جاي تعتذر!، بتعتذر على ايه بالظبط يا أستاذ مسلماني".

وتوفي الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، في شهر فبراير عن عمر ناهز الـ92 عاما.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news