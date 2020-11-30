تحذيرات من زيادة عدد المصابين بـ"كورونا" في أميركا

المصدر: واشنطن - أ ف ب

شدد مدير المعهد الأميركي للأمراض المعدية أنتوني فاوتشي على ضرورة استعداد الأميركيين لـ"طفرة كبيرة" في انتشار فيروس كورونا مع عودة ملايين المسافرين إلى ديارهم بعد عطلة عيد الشكر.

وسجّلت الولايات المتحدة 266 ألفا و74 وفاة جراء الفيروس، وهي البلد الأكثر تضرراً في العالم، وقد أصدرت إدارة الرئيس دونالد ترامب توجيهات متناقضة في ما يتعلّق بوضع الكمامات والسفر واحتواء الوباء.

وقال فاوتشي لبرنامج "حالة الاتحاد" على محطة سي إن إن: "من شبه المؤكد أنه سيكون هناك ارتفاع في عدد الإصابات بسبب الأمور المتعلقة بالسفر".

وأضاف: "قد نشهد طفرة كبيرة" خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، وتابع: "لا نريد تخويف الناس لكن هذا هو الواقع".

ومن جانبها، قالت منسّقة خلية البيت الأبيض لمكافحة كورونا، ديبرا بيركس، لشبكة "سي بي اس" الأميركية: "نحن ندخل حاليا فترة تسارع تفشي الوباء بعد عطلة عيد الشكر مع تزايد الحالات، نحن قلقون للغاية".

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