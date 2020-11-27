إيران تتهم إسرائيل باغتيال فخري زاده.. واعتقال أحد المنفذين

المصدر: متابعات – سمير سعيد

أدان وزير الخارجية الايرانية محمد جواد ظريف، بشدة "عملية اغتيال" رئيس هيئة البحوث والابداع بوزارة الدفاع العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، مؤكداً وجود مؤشرات تثبت تورط إسرائيل في عملية الاغتيال.

ويفيد تقرير وكالة انباء "فارس" الإيرانية بأن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أصدر قبل دقائق، بيانًا ادان فيه بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف محسن فخري زاده.

وأكد ظریف وجود مؤشرات تثبت تورط إسرائيل في عملية اغتيال الشهيد فخري زاده.

يأتي ذلك في وقت أفادت وكالة أنباء التلفزيون الإيراني بأنباء عن اعتقال أحد عناصر مجموعة الاغتيال التي نفذت اليوم الجمعة عملية اغتيال فخري زاده في طهران.

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