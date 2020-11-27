بالفيديو.. التفاصيل الكاملة لعملیة اغتیال العالم النووي الإيراني فخري زاده

المصدر: متابعات - سمير سعيد

أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية اليوم الجمعة مقتل رئيس هيئة الأبحاث والتطوير بوزارة الدفاع الإيرانية محسن فخري زاده، لدى استهداف عناصر مسلحة لسيارته التي كانت تقله في العاصمة طهران.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" عن بيان الوزارة، قوله إن فخري زادة تعرض لإصابة شديدة خلال الاشتباكات المسلحة التي جرت بين "الارهابيين" وفريق حمايته، ونقل على اثرها الى المستشفى.

وفي العملية، التي وقعت اليوم الجمعة، انفجرت أولاً سيارة في ساحة "الخليج" في مدينة ابسرد بمنطقة دماوند قرب العاصمة طهران أثناء مرور مركبة العالم النووي محسن فخري زاده، ومن ثم قام عنصر اخر بإطلاق النار على سيارة العالم النووي الايراني.

وأفاد مراسل وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، بشأن تفاصيل عملية اغتيال محسن فخري زاده، أن "العملية الإرهابية" وقعت اليوم الجمعة في الساعة الثانية والنصف.

في هذه العملية تم أولا تفجير شاحنة من طراز نيسان في ساحة الخليج بمنطقة دماوند قرب العاصمة طهران أثناء مرور مركبة العالم النووي الشهيد فخري زاده ومن ثم قام عنصر اخر بإطلاق النار على سيارة العالم النووي الإيراني، والذي أدى الى اصابة إحدى مرافقي فخري زاده بـ 4 رصاصات ومقتل محسن فخري زاده بعد أن تم نقله إلى المستشفى بطائرة مروحية.

واعلنت العلاقات العامة لوزارة الدفاع الإيرانية، عصر اليوم الجمعة، في بيان الوزارة: "للأسف لم تنجح جهود الفريق الطبي في إنعاش السيد فخري زاده، ليرتقي هذا المدير والعالم الايراني المخلص شهيدا قبل قليل؛ مخلفا وراءه سجلا حافلا بالجهود والتضحيات".

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