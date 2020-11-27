الصحة العالمية تكشف توقعاتها لموعد السيطرة على "كورونا" وعودة الحياة لطبيعتها

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قال كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، مساء الخميس، إن طرح لقاحات الوقاية من "كوفيد-19" سيسمح للعالم بالسيطرة التدريجية على المرض العام المقبل.

وأضاف مايك رايان في تصريحات لتلفزيون "آر تي إي" الأيرلندي نقلتها وكالة "رويترز": "الحياة كما اعتدنا أن نعرفها.. أعتقد أن هذا ممكن جدا جدا ولكن سيتعين علينا الاستمرار في الحفاظ على النظافة الشخصية والتباعد الجسدي".

وأردف المسؤول الطبي الدولي: "علينا أن ندرك تماما أننا بحاجة إلى تقليل فرص إصابة الآخرين عند تنظيم التجمعات العائلية في احتفالات عيد الميلاد".

وتجاوزت الإصابات بفيروس كورونا، عالميا، 60 مليون شخصا، وتقترب الوفيات من 1.5 مليون حالة، خلال ما يقرب من 11 شهرا من ظهور المرض لأول مرة في الصين.

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