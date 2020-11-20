تختفي خلال يومين.. دليل الأعراض الجديدة لـ"كورونا" بعد ظهورها في مصر

المصدر: متابعات – الإمارات اليوم

كشف رئيس قسم المناعة بكلية الطب جامعة عين شمس الدكتور أشرف عقبة، أن هناك عددًا من الأعراض لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بدأ يسجلها المصابون في مصر خلال الفترة الماضية، لم تكن موجودة من قبل تمثلت الشعور بوجود بعض الآلام في البطن، وكذلك الشعور بالقيء.

وأضاف في تصريحات لـصحيفة "الوطن" المصرية، أن البروتوكولات العلاجية الجاري استخدامها في المستشفيات سواء كانت الجامعية التي تتبع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو التي تتبع وزارة الصحة يتم توثيقها بناء على حالة كل مريض مصاب بكورونا أو مصاب مرض آخر إن وجد.

من جانبه كشف عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية في مصر الدكتور أشرف حاتم، أن هناك عددا من الأعراض الجديدة بدأت تظهر مؤخرا على المصابين من مرضى كورونا المستجد كوفيد 19، موضحا أنها تمثلت في الصداع الشديد والحرارة البسيطة مع الحالات البسيطة، لافتا إلى أنها تختفي بعد يوم أو يومين، منوها بأنه في هذه الحالة لا يتم اكتشاف المرض إلا عن طريق المسحة.

وتابع أن هناك بعض الأعراض التي بدأت تظهر أيضا تمثلت في شعور بعض المصابين بتكسير في الجسم وصداع شديد مصاحب بارتفاع شديد في درجات الحرارة وهذه للحالات المتوسطة، وبالنسبة للحالات الشديدة تمثلت في فقدان حاستي الشم والتذوق وكذلك الشعور بانقطاع النفس.

وناشد عضو العليا للفيروسات التنافسية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، المواطنين الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية وتحقيق التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة يوميا خارج المنزل.

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