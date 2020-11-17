الجزائر: إصابات "كورونا" تتخطى حاجز الألف لأول مرة

المصدر: الجزائر - د ب أ

أعلنت الجزائر، اليوم الثلاثاء، تسجيل أكبر حصيلة يومية للإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بعدما رصدت وزارة الصحة 1002 إصابة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بزيادة 92 حالة عن اليوم السابق، ليصل مجموع الإصابات إلى 69 ألفا و591، منذ ظهور الوباء.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا بالجزائر، جمال فورار، في المؤتمر الصحافي اليومي، عن تسجيل 18 وفاة جديدة بزيادة 4 وفيات عن حصيلة اليوم السابق، ليصبح بذلك إجمالي الوفيات 2186.

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