بورصة "وول ستريت" ترتفع عند الفتح بدعم من إعلان مودرنا عن لقاح فعال بنسبة 94.5%

المصدر: واشنطن - رويترز

صعدت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت عند الفتح اليوم الاثنين بعد أن قالت شركة مودرنا إن لقاحها التجريبي أثبت فعالية بنسبة 94.5% في منع الإصابة بمرض كوفيد-،19 وهو ما يعزز الآمال بأن الاقتصاد يتعافى بعد عام من تباطؤ أثارته الجائحة.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 192.55 نقطة، أو 0.65%، إلى 29672.36 نقطة في بداية جلسة التداول.

وارتفع المؤشر "ستاندر اند بورز" 500 القياسي 15.01 نقطة، أو 0.42%، إلى 3600.16 نقطة، بينما زاد المؤشر ناسداك المجمع 17.82 نقطة، أو 0.15%، إلى 11847.11 نقطة.

ووسعت المؤشرات الثلاثة مكاسبها في التعاملات المبكرة.

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