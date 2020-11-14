إثيوبيا: تعيين رئيس جديد لإقليم تيغراي

المصدر: أديس أبابا - وكالات

أعلن رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، أمس، أن حكومته قامت بتعيين رئيس جديد لإقليم تيغراي بشمال البلاد، حيث يخوض الجيش قتالاً ضد مقاتلي جبهة تحرير شعب تيغراي.

وقال آبي أحمد، في تغريدة عبر موقع «تويتر»: «تم تعيين مولو نيغا كاهساي، في منصب الرئيس التنفيذي لإقليم تيغراي».

وأضاف رئيس الوزراء الإثيوبي: «سيقوم الرئيس التنفيذي بتعيين رؤساء الأجهزة التنفيذية بالإقليم، من الأحزاب السياسية العاملة بشكل قانوني في المنطقة».

تأتي هذه الخطوة بعد يوم من قيام الحكومة الاتحادية برفع الحصانة البرلمانية عن نحو 39 مسؤولاً من إقليم تيغراي، بينهم رئيس الإقليم دبرصيون جبراميكائيل.

من جهة أخرى، أقال الاتحاد الإفريقي مفوض السلم والأمن، الإثيوبي جبرجزيابير مبراتو ملس، بعدما اتهمته حكومة بلاده بعدم الولاء، بعد أحداث إقليم تيغراي.

وأمر مكتب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد، بإقالة جبرجزيابير، في مذكرة بتاريخ 11 نوفمبر.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news